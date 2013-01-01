Не секрет, что если нужно перевести электронные деньги из одной платежной системы на другую, многие могут столкнуться с массой сопутствующих проблем. Это связано с тем, что не все системы сотрудничают между собой, позволяя осуществлять переводы без посредников, а даже если такая возможность и предоставляется, то хлопот возникает достаточное количество для того, чтобы задуматься над вопросом поиска иного способа обмена валютой. В частности, данное утверждение касается пользователей систем WebMoney и Payeer, которые на сегодняшний день считаются наиболее популярными ресурсами. Поэтому, если нужно выполнить обмен WebMoney Payeer, нужно разу выбирать самый оптимальный вариант – специализированный электронный обменник.

Как пользоваться услугами обменников

Процедура пользования услугами обменников предельно проста. Первым делом необходимо выбрать подходящий сервис, перейти на его официальный сайт. Здесь вы увидите массу предложений, которые делятся на четыре основные категории:

перевод средств между кошельками одой платежной системы;

перевод денег на кошелек другого ресурса;

вывод титульных знаков на банковскую карту;

пополнение кошелька с банковской карты.

В рассматриваемом случае вам стоит выбирать второй пункт. После того, как вы это сделали, будет видно, по какому курсу выполняется конвертация, если она нужна, какая комиссия взимается за услугу, сколько времени потребуется на осуществление перевода. Если условия вас устраивают, можно переходить к заполнению заявки, указав номер кошелька WebMoney, количество титульных знаков, которые вы планируете обменять, а также реквизиты кошелька системы Payeer. Далее остается подтвердить операцию, дождаться поступления средств. В общей сложности на эту процедуру придется потратить несколько минут. Смутить может одно – обменников в Сети очень много, а вдруг вы обратитесь в тот, где предложены не самые выгодные условия сотрудничества?

Мониторинг обменников

Для таких случаев существует специальный сайт bestchange.ru, выполняющий мониторинг подобных ресурсов, позволяющий выбрать лучший обменник электронных денег, прилагая при этом минимальное количество усилий. Переходя на главную страницу ресурса, выбрав подходящие критерии обмена, вы увидите таблицу с соответствующими предложениями. Обратите внимание, на первых ее позициях находятся обменники, проводящие обмен по самому выгодному курсу и с минимальной комиссией, имеющие достаточно большой финансовый резерв. Чем ниже по списку вы опускаетесь (чего можно в этом случае и не делать), тем менее выгодными будут условия.

Для того чтобы пользователи не теряли в деньгах, всегда пользовались только выгодными предложениями, информацию в таблицах ресурс обновляет каждые 5 минут. Соответственно, на электронных страницах вашему вниманию представлены самые новые и выгодные предложения, только актуальные сделки. Остается сделать один клик мышью, заполнить форму заявки на обмен, на что потребуется всего несколько минут.