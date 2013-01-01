Работая с видео файлами нам всегда необходим конвертор. В большинстве случаев он нужен для того чтобы преобразовывать видео одного формата в другой, к примеру вам стоит сделать с DVD формата в формат поддерживаемый мобильным телефоном. Или же возможна и обратная ситуация, то есть вам требуется выложить видео ролик, который был заснят на мобильный телефон в интернет. Именно поэтому мы решили вам представить самое лучшее и самое удобное во многих отношениях приложение Movavi Video Converter, благодаря которому все перечисленные функции станут возможными.

Этот конвертор был разработан российскими программистами от компании Movavi. Его легко можно скачать с официального сайта компании и также быстро и просто вы сможете установить его на свой ПК. При первой установке вам будет предложен весь спектр функциональности данного приложения в течение30 дней, после окончания этого периода следует оплатить лицензию, которая будет составлять примерно 500 рублей.

Теперь поговорим конкретно о функциях приложения Movavi Video Converter. Вы получаете возможность конвертировать формат DVD в любой удобной и необходимый вам формат для чтения на самом разнообразном видеоустройстве. Также вы сможете использовать это приложение в качестве хорошего видеопроигрывателя, ведь он способен читать огромное количество различных форматов.

Очень удобной функцией является редактирование видео файла, по своим универсальным настройкам и это касается не только видео, но и аудио сигнала. Используя Movavi Video Converter, вы спокойно можете делать с видео роликом все что угодно, к примеру, объединять несколько видео роликов в один, вырезать какие либо моменты, поворачивать, изменять качество изображения, добавлять свои текстовые надписи, делать фотографии из видео ряда. Все подобные операции позволяет делать предлагаемое вам приложение.

Интересной функцией является сохранение кадров, из какого либо видео ролика. Иногда это очень полезно, в случае если вы будете делать какой-либо обзор к определенному видео клипу или ролику. Но это не самое главное, также вы можете в настройках указать свой промежуток времени, проходя который каждый раз будут сохраняться кадры в отдельную папку. Кроме того вы можете самостоятельно установить необходимое количество кадров в итоге они будут сохраняться в равномерном и последовательном порядке.

Источник: http://www.movavi.ru/videoconverter/.