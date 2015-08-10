Каждый родитель хочет для своего ребенка только самого лучшего. Зная это, компании, занимающиеся организацией детских площадок во дворах многоквартирных домов, больниц и торговых комплексов, предпочитают обращаться только к проверенным поставщикам. Потому что в случае разрушения какого-то отдельного элемента или вышедшей из строя детали основные претензии будут предъявляться именно к ним.

Вы тоже занимаетесь организацией мест для детских игр? А вы умеете выбирать партнеров? Отлично. Тогда вы точно знаете, что самый объективный критерии при выборе компании – это не тексты на сайте производителя, не горячие слова сотрудников, а отзывы реальных клиентов, тех, что уже успели воспользоваться услугами и продукцией определенной фирмы. Например, те, кто интересовался покупкой детской площадки в Самаре, непременно обращали внимание на компанию «Атрикс». И это отнюдь не случайно.

В первую очередь это обусловлено широтой ассортимента:

детские игровые комплексы;

детские площадки;

качели и карусели;

домики и беседки;

песочницы;

качалки балансиры;

спортивное оборудование;

уличные тренажеры;

столики и скамейки;

урны.

Во-вторых, качеством продукции, тем более, что у компании есть собственные складские площади, позволяющие хранить и предоставлять любую заказанную продукцию.

И, в-третьих, не последнюю роль сыграли многочисленные положительные отзывы о компании «Атрикс». А легкость в их поиске позволяет организаторам уличных детских игровых площадок быстро определиться с компанией-поставщиком и оперативно обустроить дворовое пространство. Для больше наглядности можно привести один из отзывов о компании «Атрикс».

Алексей Вараваев (37 лет, Самара): «Моя фирма уже не первый год занимается обустройством детских площадок в Самаре и Самарской области. Мы регулярно выигрываем тендеры. Единственным затруднением вначале было найти надежного поставщика. Мы пробовали сотрудничать со многими компаниями, но меня не устраивало качество приобретаемой нами продукции. К счастью, однажды я наткнулся на компанию «Атрикс». С того момента нам уже не приходилось тратить время на поиски. Теперь меня устраивает все: цена, качество и оперативность предоставления товара. Довольны и мы, и дети, для которых мы создаем игровые площадки».

Релиз предоставила Федеральная Компания INFINITY – раскрутка сайтов.