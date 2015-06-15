Мало кто знает, что компания Hongkong Irbis, которой принадлежит торговая марка Craftmann, первое время занималась исключительно поставками электроники в Северную Европу и СНГ. И только через два года после основания, в 2002 году было начато производство кожгалантерейных изделий. Спустя год, в 2003 году собственники компании решили запустить еще одну линию производства – источники питания для мобильных телефонов. Так, еще спустя год, в 2004 году craftmann аккумуляторы впервые увидели свет. Их производство было запущено на линии, расчетная мощность которой достигает 50 тысяч штук в месяц. И спустя еще год, в 2005 году Craftmann аккумуляторы были впервые представлены в России на выставке "Связь-Экспоком 2005". С этого момента и начинается успешное завоевание рынка. Причиной такого феноменального успеха компании является прекрасная работа маркетологов. Они подсчитали, что примерно 80% покупателей аккумуляторов остаются недовольными своей покупкой. Ведь для того чтобы предложить емкий аккумулятор по низкой стоимости производителю нужно поступиться качественными параметрами в других показателях. Например, один производитель для снижения себестоимости значительно уменьшил размер элемента питания, другой на место схемы защиты вмонтировал муляж. Исходя из этих данных, маркетологи компании craftmann решили, что если они смогут предложить покупателям Craftmann аккумуляторы по низкой стоимости и с высокими показателями ёмкости, при этом они будут полностью совместимы с телефонами, их компанию ждет на рынке успех. И в итоге, маркетологи были правы.

С 2004 года торговая марка предлагает покупателям Craftmann аккумуляторы полностью соответствующие корпусу телефона и расположению контактов. Аккумуляторы максимально надежны благодаря тому, что никелевая пластина соединяет разъем и блок питания, а также наличию контроллеров заряда/разряда и короткого замыкания. При этом, фишкой компании является производство аккумуляторов повышенной емкости без видимых изменений в размере. Менеджеры компании как-то признались, что для того чтобы повысить емкость батареи, они максимально стараются использовать место, которое производитель оставил для аккумуляторной батареи и очень часто для увеличения емкости снимают одну или две стенки корпуса.

Длительный срок эксплуатации батареи и способность выдерживать множество циклов заряд/разряд обусловлена тем, что после того как был свернут катод/анод, а затем залит и загерметизирован электролит, аккумулятор отправляют на водяную баню: активацию аккумулятора при температуре +60С на протяжении 72 часов. При этом, для изготовления Craftmann аккумуляторы используются платформы, которые сертифицированы по классу А2 и выше (что означает, что их емкость соответствует заявленной или даже больше). Но для того чтобы покупатели были уверены в высоком качестве приобретаемых аккумуляторов Craftmann сертифицированные центры и розничные магазины-партнеры торговой марки оборудованы специализированными приборами для проведения теста аккумуляторной батареи на работоспособность.