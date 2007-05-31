Описанными методами по восстановлению данных можно овладеть за короткое время, даже не имея в этой сфере никаких навыков.

Катастрофа.

Неизвестно по какой причине исчез логический диск, или какой-то раздел файловой системы отображается как «неотформатированный», пропали какие файлы либо папки, а приложение при попытке запуска выдает ошибки. Это явные признаки повреждения данных на носителе.

Причина.

Такое случается при ошибках в структуре файловых систем. Это происходит зачастую после перепадов напряжения, сбоев аппаратной или программной составляющей, или же как последствия работы вирусов.

Что делать в таком случае?

Необходимо определить расположение сектора с потерянной информацией, и считать их в определенной последовательности. В том случае если производилась установка новой ОС с форматированием, вероятность безвозвратной потери ванных достаточно велика. Стоит учитывать и то, что использование программ типа ScanDisk значительно уменьшает вероятность восстановления. При восстановлении данных с флешки действуют те же правила. Сканирующие программы только стирают «следы» потерянных файлов. Прежде чем самостоятельно начать восстановление, следует учитывать и возможность физической неисправности носителя.

Какие программы использовать?

UFS Explorer – универсальный пакет утилит для восстановления. Программа полностью русифицирована и очень удобна для новичков. Есть версии под все существующие на сегодня ОС.

R.saver – поможет восстановить данные с FAT или NTFS. При этом программа абсолютно бесплатна. Она предназначена для пользователей, которые не разбираются в файловых системах, потому и интерфейс ее максимально упрощен. Утилита сама проведет настройку и сканирование в одно нажатие. С её помощью удобно проводить восстановление данных с SSD или жесткого диска.

Если же эти программы не дали результат, то стоит обратится к более мощным, R-studio или GetDataBack.

Как делать восстановление?

UFS Explorer и R.saver, предоставляет пользователю пошаговые инструкции по восстановлению.

1) Запуски и сканирование (выполняются автоматически). Если нужный раздел не обнаружен, следует воспользоваться другой программой.

2) Установка параметров сканирования, может проводится после выбора накопителя или же раздела. Также может включать установку границ сканирования и выбор файловой системы.

3) После завершения сканирования все содержимое накопителя будет отображено. Здесь можно выбрать файлы, которые необходимо сохранить.

4) Сохранение данных — это и есть восстановление данных, так как определенные при сканировании фалы просто сохранятся в указанном вами месте. При выборе места сохранения следует убедиться, что папка находится в нужном разделе диска.