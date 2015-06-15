Adguard для Mozilla Firefox

Назойливая всплывающая реклама и происки мошеннических сайтов могут довести до исступления кого угодно. В зависимости от интернет-активности пользователя и типа используемого им браузера по умолчанию проблема может иметь разную по остроте форму, но она присутствует всегда. Особенно трудно бывает блокировать рекламу в мозиле, этот проводник особенно чувствителен к внешним воздействиям.

Как только лет 15 назад всплывающие окна начали досаждать пользователям, разработчики начали с этим бороться. К концу “нулевых” годов были созданы программы-антибаннеры для всех операционных систем и браузеров, в том числе блокировщик рекламы для firefox (кстати, браузер появился на свет в конце 2004 года). Расширения, блокирующие pop-up windows, стали называть adblock – от английского сокращения ad (advertising) – «реклама» и глагола block – «блокировать».

Популярность Мозиллы среди пользователей постоянно растёт. На сегодняшний день она входит в тройку самых популярных браузеров в мире. Это подвигло разработчиков на создание всё новых версий Firefox Adblock, позволяющих отражать самые современные типы угроз – рекламу, распространяемую с помощью вирусов. К классической версии добавился Adblock plus для Мозилла и другие подобные программы. В большинстве своём эти расширения англоязычны, однако интерфейс их достаточно прост и в России, где Мозилла занимает, по статистике, второе место по популярности, adblock для firefox и продвинутый Adblock Plus для Firefox бесплатно скачали и используют десятки тысяч пользователей стационарных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств. Особенно же часто скачивают Mozilla Adblock в Германии, где этот браузер использует почти половина пользователей.

Недостатки Adblock

Но при всех достоинствах Adblock для Mozilla и Firefox Adblock Plus существуют серьёзные ограничения, не позволяющие этим продуктам успешно бороться со всеми опасностями, которые таят в себе всплывающие окна. Речь о вирусной технологии распространения навязчивой рекламы.

Неосторожно скачивая различные программы и картинки, мы пропускаем на свой диск вредоносное ПО, которое затем начинает размещать на мониторе заданную рекламную информацию. Стандартная антивирусная защита пропускает этих вредителей, поскольку не видит прямой угрозы для системы или железа. А Adblock для Mozilla Firefox, равно как и Mozilla Adblock Plus и другие подобные программы, не реагируют на проникновение пришельцев, поскольку те не пытаются открыть поп-апы, разместить баннеры или сделать ещё какую-нибудь пакость сразу. Современная всплывающая реклама – своеобразная мина замедленного действия, она срабатывает, когда болезнь надо не предупреждать, а лечить.

Adguard – новейший adblock для Mozilla

Революционным шагом по разработке наиболее актуального adblock для Мозилы стал выход на рынок русскоязычного расширения Adguard. По максимуму сохранив все достоинства классического Mozilla Firefox Adblock, новая программа предлагает пользователям массу новых опций, которые эффективно защитят компьютер, ускорят его производительность, перекроют доступ к вашей конфиденциальной информации всевозможных мошенников и воров.

Плюсом расширения Adguard является то, что оно работает во всех браузерах. Вы можете данный Adblock скачать для Firefox, а пользоваться им и в Chrome, и в Opera, и в Internet Explorer.

Новый русскоязычный adblock для Mozilla найти очень просто. Поисковики реагируют на самые разные запросы, в том числе даже слегка исковерканные. Вы можете набрать “addblock mozilla” или даже “adblock для мазилы” – и, будьте уверены, поисковик приведёт вас, куда вам надо. Очевидно, настолько высока востребованность программы и велико желание пользователей скачать Adblock для Firefox и покончить с надоедливой рекламой и фишингом прямо сейчас.

Для того чтобы скачать Adblock Firefox в последней версии Adguard, нужно примерно полчаса. Это время необходимо для загрузки данных и личных настроек. Конечно, можно установить параметры по умолчанию, однако мы рекомендуем всем потратить время хотя бы из любопытства. В отличие от стандартного незатейливого Mozilla Firefox Adblock программа Adguard предлагает такое количество разнообразных опций, что попытаться вникнуть в них – просто святое дело!

Новый блокиратор рекламы для мазилы не только убирает всплывающие окна, баннеры, текстовые ссылки и рекламу на YouTube. Он ещё позволяет устанавливать разные уровни фильтрации, предупреждает о посещении фишинговых и низкорейтинговых сайтов, устанавливает родительский контроль над интернетом и может отключить виджеты социальных сетей.

Перечислить все достоинства расширения в кратком обзоре трудно. Лучше установить Adblock для Firefox на свой компьютер или мобильный гаджет и начать пользоваться им на практике.