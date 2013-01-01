Японская газета «Никкей» приобретет «The Financial Times» у лондонского издателя Pearson PLC. Эту информацию подтвердили сами компании в четверг 23 июля.

Данный шаг происходит в то время, как издательство «Пирсон» намерено сосредоточиться на своем более крупном бизнесе образования, который заключается в продаже учебников и средств онлайн-обучения для студентов и преподавателей.

Nikkei, которая уходит своими корнями в 1876 год, подтвердила, что она согласилась выплатить 844 млн. фунтов стерлингов, или около 1.3 млрд. USD, группе «Файненшел Таймс», подразделению издательства «Пирсон».

Сделка не включает в себя 50% акций издательства «Пирсон» в The Economist Group или ее лондонской недвижимости. Компании планируют закрыть сделку в IV квартале.

«Пирсон» был амбициозным собственником FT почти 60 лет. Но мы достигли переломног момента в СМИ, вызванного бурным ростом мобильны и социальных сетей. В этой новой среде, лучшим способом обеспечения журналистского и коммерческого успеха «Файненшел Таймс» является решение, благодаря которому издание станет частью глобальной компании цифровой журналистики», - сказал прездиент издательства «Пирсон» Джон Фэллон.

Группа «Файненшел Таймс» получила 24 млн. фунтов стерлингов операционной прибыли в 2014 году, или около 37.3 млн. USD. Продажи составили около 334 млн. фунтов, или 519 млн. USD.

«Я очен горжусь объединением с Financial Times, одной из самой престижных новостных компаний в мире. Наш слоган – предоставление высокачественных репортажей на экономическую и другие темы, несмотря на то, что поддержание справедливости и беспристрастности, очень близко по духу FT. Мы разделяе одни и те же журналистские ценности. Вместе мы будем стремиться внести свой вклад в развитие мирово экономики», – сказал глава группы Nikkei Цунео Кита.

Слухи о заинтересованности издательства «Пирсон» в выделении газетного бизнеса циркулировали в течение многих лет, а бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ранее упоминался в качестве его возможного покупателя. О последней попытке издательства «Пирсон» продать ценные бумаги издания впервые сообщило в понедельник 20 июля агентство новостей, в сообщении которого говорилось о том, что несколько покупателей были заинтересованы в сделке, включая немецкое издательство Axel Springer SE. В сообщении также упоминалось о стоимости сделки в 1.6 млрд. USD.

Financial Times известна читателям, как газета светло-оранжевого цвета, делающая акцент на рынки, бизнес, политику и международные новости. В то время как, возможно, самый известный бренд издательства «Пирсон», Financial Times, подобные другие газеты, с трудом поддерживают тираж издания и продажи рекламы, в то же самое время издание остается уважаемым среди финансистов и любителей деловых новостей. «Уверенный рост цифрового тиража противостоит продолжающимся структурным снижениям печати текста и рекламы», – сообщается в годовом отчете компании за 2014 год.

«Файненшел Таймс» была лидером в области обнаружения онлайн-доходов и стремилась расширить платную аудиторию за счет использования контента. Сейчас, она утверждает о 720 000 подписчиках общего тиража, в том числе около 500 000 цифровых подписчиков. Число цифровых подписок увеличилось на 21% в прошлом году и в настоящее время составляет около 70% от общего платной аудитории FT. По данным журнала Forbes, деловая газета, которая включает в себя 50% акций The Economist Group, получила в прошлом году доход в размере около 1.8 млрд. USD.

Но издательство «Пирсон», чей доход в масштабе всей компании в прошлом году сократился на 4% до 7.6 млрд. USD, находится в поиске решения, которое бы укрепило его намного большие предприятия. На его бизнес учебников продолжает оказывать давление миграция школ на электронные книги и другие интернет-источники, а его бизнесы онлайн-отчетности школ и управления данными сталкиваются с жесткой конкуренцией, исходящей от уже упрочившихся конкурентов и стартапов.

Ранее в этом году, издательство «Пирсон» заявило, что одной из его ключевых стратегий в этом году станет создание «более целенаправленной компании».

«Мы уже продали ряд предприятий, в которых нам либо не хватало масштаба, или же мы видели ограниченную сферу деятельности для нас, для того, чтобы оказывать более прямое воздействие на результаты учебной деятельности. Этот бизнес будет продолжен, как только мы сосредоточим наши ресурсы и энергию на самых крупных проблемах образования, присутствие которых мы наблюдаем во всем мире», – сказал Джон Фэллон в своем ежегодном докладе, опубликованном в марте этого года.