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1. Мы продаем квартиру, среди собственников значимся мы с супругом и наша несовершеннолетняя дочь (10 лет). Насколько сложно осуществить такую сделку и возможна ли она?



– Если вы взамен продаваемой жилплощади приобретаете какое-то жилье – квартиру, дом, такая сделка будет возможна, но только при наличии разрешения органов опеки и попечительства. Цель этой государственной структуры – следить, чтобы условия проживания несовершеннолетних, тем более собственников недвижимого имущества, не ухудшались. То есть вам дадут такое согласие на продажу, если вы докажете органам опеки, что в приобретаемом жилье вашей дочери будут полагаться такие же квадратные метры, она приобретет их в собственность и стоимость положенной ей жилплощади не будет меньше стоимости той части жилплощади, которую вы от ее имени будете продавать. С этой целью органы опеки и попечительства вправе досконально изучить все ваши предполагаемые сделки, а затем проверить исполнение вами обязательств по обеспечению несовершеннолетней дочери жильем. Органы опеки могут затребовать все предварительные договоры, кадастровые документы на отчуждаемое и приобретаемое имущество с подтверждением кадастровой стоимости, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д.

2. Моя подруга вышла замуж за границей и собирается жить с мужем в Москве, т. к. он – высококвалифицированный специалист, приезжает работать в крупную российскую компанию по контракту. Должна ли эта компания обеспечить его медицинской страховкой так, как это делают иностранные компании?

– Да, российское законодательство также предусматривает обязанность работодателя обеспечить иностранного работника возможностью получения медицинской помощи. Вам могут помочь любые адвокаты москвы цены вполне приемлемы.

Полезно знать! Ранее мы писали о возможном введении с 2015 года социальных норм потребления воды, газа и отопления, что могло бы в целом привести к существенному повышению коммунальных платежей при потреблении сверх нормы. Сейчас правительство РФ отказалось от этой идеи и свернуло проект установления социальных норм. В правительстве поясняют, что в отношении электричества такие планы сохраняются.