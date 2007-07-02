Множество россиян, особенно жителей северных и сибирских регионов, предпочитает проводить отпуск на берегах теплого моря под лучами жаркого южного солнца. Это желание вполне естественно — за долгую зиму можно соскучиться по теплу. Но есть и другой вид туризма — познавательный, экскурсионный. Он подходит сторонникам активного образа жизни, интересующимся историей городов, стран и народов, увлекающихся собранием собственных фотографий достопримечательностей, новыми знакомствами.

Ларнака: пляжный отдых и множество достопримечательностей

Блаженный пляжный отдых можно совместить с экскурсиями. Этот вариант подходит для тех, кому бывает скучно проводить на пляже и в отеле день за днем. Одно из самых подходящих направлений для такого рода «универсального» отдыха — курорт Ларнака. Говорят, это самый старый из всех известных городов на Кипре. Найденные археологами артефакты свидетельствуют о том, что на этом месте жили люди еще за шесть тысяч лет до наших дней. Однако стоит отметить, что на внешнем облике этого популярного места такая древняя, глубокая старина практически не сказывается — Ларнака почти не отличается от других кипрских морских курортов. Все так же, как и повсюду: у пляжа с неизменным прогулочным променадом турист видит огромное множество отелей и горделивых шумных ресторанов, а старый городской центр теряется где-то в глубине.

Апартаменты Ларнаки — прекрасный вариант для спокойного семейного отдыха. Сюда приезжает множество семей с детьми — этому способствуют теплое и неглубокое море с мягким песчаным дном и такие же песчаные пляжи, а также удаленность от суеты и шума большого города, что привлекает в Ларнаку пожилых людей.

Интересно, что цены на отдых в ней вполне доступны для большинства российских туристов. Даже люди, не имеющие высокого уровня доходов, могут неплохо и с комфортом отдохнуть здесь, сибаритствуя на пляже или проводя время в увлекательных экскурсиях.

Отдых в Краснодаре

В Краснодаре нет моря — ближайшее морское побережье находится в ста километрах от него. Тем не менее, туристов в этот город приезжает немало, и многие из них останавливаются здесь по пути на курорты Черного и Азовского морей. Дешёвые отели Краснодара рады принять и тех путешественников, конечной целью которых является именно этот город.

Но зачем ехать сюда, если тут нет морского курорта? Да, моря нет, но зато город располагается на берегу Кубани, а это — превосходная рыбалка. Кроме того, в Краснодаре есть множество рукотворных достопримечательностей, посетить которые крайне интересно...