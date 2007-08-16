Перевозка груза: как это осуществить

Наверное, все знакомы с переездом. Любой переезд влечет за собой необходимость перемещения вещей. Конечно, в период подготовки и упаковки вещей производится ревизия, принимается решение что-то выкинуть, продать или подарить, но с какими-то вещами люди не готовы расстаться ни при каких условиях. Причем, не всегда эти необходимые вещи могут поместиться в багажник легкового авто или в сумочку, которую можно взять на борт самолета.

Тут встает вопрос о заключении договора на грузоперевозки необходимого имущества. Для этого следует определиться сперва с грузоперевозчиком – компаний, занимающихся этим делом, сейчас достаточно. Грузоперевозчик на условиях, прописанных в заключенном договоре, будет обязан транспортировать вверенное ему имущество в нужное место и выдать его получателю (им может быть отличное от отправителя лицо). Услуга по перевозке груза платная, оплату может производить либо отправитель, либо грузополучатель.

В зависимости от того, какими транспортными средствами будет доставляться груз, договор может заключаться на:

Железнодорожную перевозку;

Автотранспортную перевозку;

Речную или морскую перевозку;

Воздушную перевозку;

Смешанные способы грузоперевозки.

В зависимости от способа доставки груза, помимо общих норм гражданского законодательства к сделке будут применимы различные транспортные кодексы и законы.

Наверняка, у любой транспортной компании есть свои образцы договоров, по которым они привыкли работать. Но ведь возможна отправка груза и с помощью услуг частного лица – тогда на помощь придет разработанный шаблон договора по перевозке груза на сайте quickdoc.ru.

На что обратить внимание при отправке груза

Естественно, следует заключать письменную форму договора на грузоперевозки. Это может быть не обязательно двусторонний документ, но и просто документ, свидетельствующий о передаче и принятии груза для транспортировки – квитанция, накладная, ведомость и т.п. В любом из этих документов либо в договоре должны быть зафиксированы следующие данные:

Характеристика груза (что следует перевезти, объем, вес, количество вещей и т.п.);

Информация об отправителе, перевозчике и получателе груза;

Отправные точки: откуда груз отправляется и куда доставляется;

Каким транспортом осуществляется перевозка;

Срок доставки груза;

Цена перевозки, порядок оплаты.

Перевозчик ответственен за вверенный ему груз и должен транспортировать его в неизменном виде в место назначения. Если груз доставляется в неполном объеме или с имеющимися повреждениями, либо вовсе произошла его потеря – за все это отвечает перевозчик и возмещает убытки отправителю.