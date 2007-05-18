Инверсионный стол – это специальный тренажер, который используется в первую очередь для растяжения и снятия напряжения с позвоночника. Суть инверсионного стола в том, что с помощью специальных валиков ноги надежно закрепляются, и человек переворачивается вниз головой под определенным углом. Начинать рекомендуется с 25°и доходить до полного вертикального положения.

Существует целое направление под названием инверсионная терапия. Это направление и занимается изучением положительного влияния виса вниз головой на здоровье человека. Исследования подтверждают, что нахождение в положении инверсии (вниз головой) положительно влияет на состояние позвоночника, кровеносной и лимфатической системы, улучшение работы мозга.

Регулярные занятия на таком столе препятствуют снижению роста. С возрастом межпозвоночные диски изнашиваются, это и является причиной снижения роста. Это связано с уменьшением количества жидкости в межпозвоночных дисках. Это приводит к снижению гибкости позвоночника и увеличивает риск травм. Регулярное нахождение в положении инверсии столе позволяют остановить процесс уменьшения межпозвоночных дисков и помогают их восстановить.

Упражнения на инверсионном столе позволяют снять посттравматическую боль с позвоночника, позволяют бороться с искривлениями, способствуют расслаблению и растяжению мышц спины. Для спортсменов это отличный способ расслабить мышцы после тренировок, устранить возможные защемления нервов, которые могут возникать при работе с большим весом. Когда человек находится на инверсионном столе в положении вниз головой, его мозг более активно насыщается кислородом. Это улучшает кровообращение мозга и, как следствие, его работу. Упражнения на инверсионном столе препятствуют развитию варикоза и позволяют с ним бороться. Это связано с тем, что в положении инверсии кровь отливает от нижних конечностей, это позволяет избежать застоя крови и развития варикозного расширения вен.

Еще одним плюсом является укрепление связок. Щадящее растяжение мышц и связок позволяет контролировать нагрузку, избежать травм и сделать связки более прочными. Нахождение в инверсионном положении помогает лучше циркулировать крови и лимфе, что позволяет органам быстрее и качественнее насыщаться кислородом и другими важными веществами.

Существует ряд противопоказаний для занятий на инверсионном столе. Их не рекомендуют беременным, людям с воспалением суставов, травмами позвоночника, остеопорозом, при гипертонии и гипертензии и др. Поэтому перед началом упражнений очень важно проконсультироваться с врачом.

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