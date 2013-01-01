Первые, еще до истории электричества, аналоги современной стиральной машины появились в позапрошлом веке. Этот агрегат работал на ручном приводе. Первая электрическая стиральная машина вышла в мир в 1908 году. В 1948 году Америка показала обществу первую стиральную машину-автомат. То, что ручная стирка полностью превратилась в механизированную, ни для кого не секрет, кстати, уничтожив при этом, сферу деятельности прачек.

В нынешнем мире стиральные машины позволяют многим женщинам в любой части планеты не мучить себя изнурительной стиркой руками. А в некоторых мегаполисах уже появилось поколение, которое даже не представляет, как этот процесс проходит вручную.

Как сто лет назад, так и сегодня стиральные машины были таких видов – активаторные и барабанные. Принцип же работы у всех подобный – загруженное в бак вмести с моющем средством грязное белье постоянно перемешивалось, что приводило к постоянному контакту между собой. В итоге грязь расщеплялась и попадала в раствор, который после этого выводился из бака. Но это может происходить в двух вариациях. В одной моющий раствор в недвижимом резервуаре вместе с бельем лопатит своеобразная мешалка – агрегат, работа которого запускается снаружи. Такие машины дешевые и простые в использовании. К сожалению, это их единственная опция. Для отжима нужно прибегать к другим помощникам.

Иной вариант приятнее – стирка вместе с мыльной жидкостью перемешивается в не до конца заполненном резервуаре, который вращается вокруг своей оси по горизонту. В процессе не участвует активатор, который может нанести вред текстильным изделиям. В итоге, получилась такая схема: белье загружают в постоянно движущийся барабан, который погружен в недвижимый кнтейнер с мыльной жидкостью, а она проникает в барабан через его отверстия. Такой вид стиральных машин – барабанный. Такое строение агрегата позволяет не только стирать вещи, но и отжимать их внутри машины. Это устройство любой стиральной машины-автомат.

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