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Отзывы о HY Markets – содержательно и информативно

По мнению многих людей, особенно тех, кто разбирается в финансовом и экономических секторах, интернет-трейдинг является лучшим способом зарабатывать деньги. А читая отзывы о HY Markets можно сделать вывод, что это отменный брокер из тех, кто сегодня занимается обслуживанием трейлеров.

На сегодняшний день брокер входит в состав крупнейшей международной организации Henyep Group, которая занимается оказанием услуг в финансовой сфере. В число интересов холдинга входят:

  • финансовый сектор;
  • недвижимость;
  • благотворительность;
  • образование.

Деятельность этого конгломерата охватывает три континента и включает около 20 мировых стран с развитой экономикой. Такое положение вещей просто обязывает брокера гарантировать своим клиентам отменное обслуживание, качественный сервис, полный перечень всех возможностей, необходимых для торговли на рынке Форекс, а также набор гарантий касательно безопасности торгового счета и всех средств, хранящихся на нем.

Своей специализацией дилинговый центр считает онлайн-торговлю, а также инвестирование на всех фондовых и валютных рынках. Поэтому его клиенты на данный момент времени получают одни из самых лучших торговых возможностей и могут реализовывать их во всех известных направлениях.

Благодаря такой успешной деятельности и выгодных условий сотрудничества брокер имеет одни из наиболее лучших отзывов о себе, которые только можно встретить сегодня в интернете.

Данные о компании

Самым главным параметром, на что обращают трейдеры при первом знакомстве с HY Маркетс, являются высокие гарантии надежности и безопасности. Они стали возможны благодаря тому, что деятельность брокера регламентируется контролирующей организацией по управлению финансового надзора. Под ее эгидой компания работает на максимуме своих возможностей и предоставляет клиентам полную гарантию сохранности их капиталовложений.

Отзывы о HY Markets в большинстве своем характеризуют этот дилинговый центр как самый надежный и успешный. Здесь каждый трейдер может рассчитывать на индивидуальный подход, полную безопасность, качественный сервис, высокие стандарты работы брокера и многое другие моменты, которые важны для интернет-трейдинга в целом.

Учитывая все вышесказанное, становится понятным выбор миллионов трейдеров, которые сегодня сотрудничают на постоянной основе с компанией HY Маркетс.

Комментарии Оставить комментарий
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Мирон, 22 февраля 2016, 12:01

Торгую здесь на Премиум счете, исполнение шикарное, есть конечно незначительные проскальзывания на новостях, но не критические. Вывод средств в течении 24 час. Спреды очень низкие, скальпирование и советники разрешены.

 

Рандер, 26 февраля 2016, 09:39

с этой компанией можно начать торговать от 100$ на мт4, что очень даже неплохо для брокера с Английской и Европейской регуляцией.

mоrder, 17 марта 2016, 15:17

кто хочет заработать себе депо советую присмотреться к партнерке приведи друга, за реферала который пополниться на 100$ компания платит 50$, это бонусные деньги, но прибыль свыше выводиться.

Jeter, 25 марта 2016, 14:24

2 год уже с ними и никаких проблем! Один раз только было, где-то год назад торговые сервера перестали работать на несколько минут. Я связался с техслужбой и мне ответили мгновенно, что проблема скоро будет устранена. Спреды низкие, выводят без проблем.

Galik, 20 апреля 2016, 12:15

очень надежная компания, как они говорят первый бренд корпорации зародился еще 30 лет назад, так что по безопасности думаю здесь все отлично, торговал более 3 месяцев здесь, сейчас решил по CPA партнерке подвигаться, как то для меня это более привычное дело.

Liwanov, 23 апреля 2016, 18:24

Начал торговать тут пару лет назад. Привлекло имя международного холдинга, европейская гарантия и мировое регулирование. Такое количество регулирующих органов встретил впервые. И это отражается на работе – исполнение гарантированное, проскальзывания если и случаются то редко, все в рамках регламента. Вывод в течении 1-2 суток.

Virtu, 28 мая 2016, 11:49

крутой брокер с лицензией и классными торговыми условиями, торговать на МТ4 можно начать от 100$ лотом 0.02 причем CFD инструментами так же.

Riachay, 25 июня 2016, 16:20

Спреды низкие, платформа работает чётко, вывод денег - согласно условиям на сайте, в большинстве случаев всегда выводят быстрее, чем должны. 

good, 28 июня 2016, 09:21

по началу когда регился, были кое какие ьраблы с верификацией, но сейчас акк подтвержден, тогую уже 2-й месяц пока что все гуд, по аналитике оличный блог, постоянно просматриваю, как инглиш так и русскую версию

Макс, 28 июля 2016, 10:02

работаю уже год с суммой в 2к, вывел около 1к прибыли, сильно не спешу, но пока что очень все складывается хорошо, брокер не подводит, технических сбоев практически нет, очень редко сервера тупят и то не более нескольких секунд.

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