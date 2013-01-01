- Отзывы о HY Markets – содержательно и информативно
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По мнению многих людей, особенно тех, кто разбирается в финансовом и экономических секторах, интернет-трейдинг является лучшим способом зарабатывать деньги. А читая отзывы о HY Markets можно сделать вывод, что это отменный брокер из тех, кто сегодня занимается обслуживанием трейлеров.
На сегодняшний день брокер входит в состав крупнейшей международной организации Henyep Group, которая занимается оказанием услуг в финансовой сфере. В число интересов холдинга входят:
- финансовый сектор;
- недвижимость;
- благотворительность;
- образование.
Деятельность этого конгломерата охватывает три континента и включает около 20 мировых стран с развитой экономикой. Такое положение вещей просто обязывает брокера гарантировать своим клиентам отменное обслуживание, качественный сервис, полный перечень всех возможностей, необходимых для торговли на рынке Форекс, а также набор гарантий касательно безопасности торгового счета и всех средств, хранящихся на нем.
Своей специализацией дилинговый центр считает онлайн-торговлю, а также инвестирование на всех фондовых и валютных рынках. Поэтому его клиенты на данный момент времени получают одни из самых лучших торговых возможностей и могут реализовывать их во всех известных направлениях.
Благодаря такой успешной деятельности и выгодных условий сотрудничества брокер имеет одни из наиболее лучших отзывов о себе, которые только можно встретить сегодня в интернете.
Данные о компании
Самым главным параметром, на что обращают трейдеры при первом знакомстве с HY Маркетс, являются высокие гарантии надежности и безопасности. Они стали возможны благодаря тому, что деятельность брокера регламентируется контролирующей организацией по управлению финансового надзора. Под ее эгидой компания работает на максимуме своих возможностей и предоставляет клиентам полную гарантию сохранности их капиталовложений.
Отзывы о HY Markets в большинстве своем характеризуют этот дилинговый центр как самый надежный и успешный. Здесь каждый трейдер может рассчитывать на индивидуальный подход, полную безопасность, качественный сервис, высокие стандарты работы брокера и многое другие моменты, которые важны для интернет-трейдинга в целом.
Учитывая все вышесказанное, становится понятным выбор миллионов трейдеров, которые сегодня сотрудничают на постоянной основе с компанией HY Маркетс.
Торгую здесь на Премиум счете, исполнение шикарное, есть конечно незначительные проскальзывания на новостях, но не критические. Вывод средств в течении 24 час. Спреды очень низкие, скальпирование и советники разрешены.
с этой компанией можно начать торговать от 100$ на мт4, что очень даже неплохо для брокера с Английской и Европейской регуляцией.
кто хочет заработать себе депо советую присмотреться к партнерке приведи друга, за реферала который пополниться на 100$ компания платит 50$, это бонусные деньги, но прибыль свыше выводиться.
2 год уже с ними и никаких проблем! Один раз только было, где-то год назад торговые сервера перестали работать на несколько минут. Я связался с техслужбой и мне ответили мгновенно, что проблема скоро будет устранена. Спреды низкие, выводят без проблем.
очень надежная компания, как они говорят первый бренд корпорации зародился еще 30 лет назад, так что по безопасности думаю здесь все отлично, торговал более 3 месяцев здесь, сейчас решил по CPA партнерке подвигаться, как то для меня это более привычное дело.
Начал торговать тут пару лет назад. Привлекло имя международного холдинга, европейская гарантия и мировое регулирование. Такое количество регулирующих органов встретил впервые. И это отражается на работе – исполнение гарантированное, проскальзывания если и случаются то редко, все в рамках регламента. Вывод в течении 1-2 суток.
крутой брокер с лицензией и классными торговыми условиями, торговать на МТ4 можно начать от 100$ лотом 0.02 причем CFD инструментами так же.
Спреды низкие, платформа работает чётко, вывод денег - согласно условиям на сайте, в большинстве случаев всегда выводят быстрее, чем должны.
по началу когда регился, были кое какие ьраблы с верификацией, но сейчас акк подтвержден, тогую уже 2-й месяц пока что все гуд, по аналитике оличный блог, постоянно просматриваю, как инглиш так и русскую версию
работаю уже год с суммой в 2к, вывел около 1к прибыли, сильно не спешу, но пока что очень все складывается хорошо, брокер не подводит, технических сбоев практически нет, очень редко сервера тупят и то не более нескольких секунд.