Вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц, с одной стороны, дал надежду на решение вопросов с накопившимися долгами по кредиту для многих граждан России, но при этом породил множество вопросов по имуществу задолжавших граждан.

Вполне понятно и объяснимо желание гражданина-банкрота и долги списать и все нажитое добро оставить себе. Но возможно ли такое?

В реальных условиях и при текущем законодательстве так не будет.Чтобы закрыть вопрос с кредиторами необходимо будет чем-то пожертвовать:

ВРЕМЕНЕМ. В течении трех лет после признания физического лица банкротом придется отдавать часть своего дохода на погашение задолженности в соответствии с соглашением по реструктуризации долгов, предварительно составив план реструктуризации. ИМУЩЕСТОВМ. Часть имущества подлежит принудительной конфискации с последующей реализацией на аукционе. Это позволит погасить часть задолженности в достаточно короткие сроки.

Старые схемы уже не работают. «Схемы» в виде «я переоформлю все на датей/жену/мужа и/или разведусь с ней/ним, а потом объявлю себя банкротом» в рамках текущего закона о банкротстве физических лиц не работают. Законодательство предусматривает такой вариант развития событий.

Расширен перечень подлежащих опубликованию сведений о ходе процедур банкротства физичесого лица. Расширен перечень обязательств должника–гражданина, которые сохраняют силу после завершения процедуры банкротства. Есть еще одно интересное добавление – это сохранение обязательств, которые имеют основанием привлечение к субсидиарной ответственности и к ответственности за убытки, по нормам корпоративного законодательства. Предоставление неполного перечня сделок или подача заведомо ложных данных будет иметь последствия.

Рассмотрев все детали дела и представленные гражданином документы, сделки «передачи имущества супругу(е)» могут быть оспорены по инициативе собрания кредиторов или финансового управляющего в соответствии со статьей 213.32 Федерального закона №127 «О несостоятельности (банкротстве)». В результате сделка будет отменена, а имущество конфисковано в счет погашения задолженности перед кредиторами. С учетом того факта, что банки и кредитные организации с большой неохотой идут на процедуру банкротства и оценивают свои потери от прохождения процедуры банкротства, обращение в суд с иском по призанию сделок недействительными станет стандартной практикой.

По информации Ассоциации поддержки физических лиц при банкротстве.