- Развод – способ сохранить имущество при банкротстве физического лица
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Вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц, с одной стороны, дал надежду на решение вопросов с накопившимися долгами по кредиту для многих граждан России, но при этом породил множество вопросов по имуществу задолжавших граждан.
Вполне понятно и объяснимо желание гражданина-банкрота и долги списать и все нажитое добро оставить себе. Но возможно ли такое?
В реальных условиях и при текущем законодательстве так не будет.Чтобы закрыть вопрос с кредиторами необходимо будет чем-то пожертвовать:
- ВРЕМЕНЕМ. В течении трех лет после признания физического лица банкротом придется отдавать часть своего дохода на погашение задолженности в соответствии с соглашением по реструктуризации долгов, предварительно составив план реструктуризации.
- ИМУЩЕСТОВМ. Часть имущества подлежит принудительной конфискации с последующей реализацией на аукционе. Это позволит погасить часть задолженности в достаточно короткие сроки.
Старые схемы уже не работают. «Схемы» в виде «я переоформлю все на датей/жену/мужа и/или разведусь с ней/ним, а потом объявлю себя банкротом» в рамках текущего закона о банкротстве физических лиц не работают. Законодательство предусматривает такой вариант развития событий.
Расширен перечень подлежащих опубликованию сведений о ходе процедур банкротства физичесого лица. Расширен перечень обязательств должника–гражданина, которые сохраняют силу после завершения процедуры банкротства. Есть еще одно интересное добавление – это сохранение обязательств, которые имеют основанием привлечение к субсидиарной ответственности и к ответственности за убытки, по нормам корпоративного законодательства. Предоставление неполного перечня сделок или подача заведомо ложных данных будет иметь последствия.
Рассмотрев все детали дела и представленные гражданином документы, сделки «передачи имущества супругу(е)» могут быть оспорены по инициативе собрания кредиторов или финансового управляющего в соответствии со статьей 213.32 Федерального закона №127 «О несостоятельности (банкротстве)». В результате сделка будет отменена, а имущество конфисковано в счет погашения задолженности перед кредиторами. С учетом того факта, что банки и кредитные организации с большой неохотой идут на процедуру банкротства и оценивают свои потери от прохождения процедуры банкротства, обращение в суд с иском по призанию сделок недействительными станет стандартной практикой.
По информации Ассоциации поддержки физических лиц при банкротстве.
- Johnie, 29 мая 2016, 00:35
- I'm not from Arizona but recently heard that apaltenrpy my own state (TN) has heard about AZ's law and has decided to try and push it through here. =[ this is not-cool.
- Kristanna, 29 мая 2016, 16:35
- That's an apt answer to an insenettirg question
- Lisa, 30 мая 2016, 12:37
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