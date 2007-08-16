Коротко: Ситуация на рынке труда Самары
В центре внимания
- Ситуация на рынке труда Самары
-
- Количество безработных в Самаре по состоянию на 1 мая 2015 года составило 4151 человек. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то число безработных возросло на 8,3%. Комментарии
Главные новости
-
- Тольятти. Мэру «шьют» третье дело
- Коллегия Самарского областного суда приняла решение о возбуждении в отношении
-
- Самара. Доработанный вариант генплана опубликуют завтра
- В него внесены поправки, поступившие от депутатов и горожан После
-
- Тольятти. Судьба Николая Уткина все еще не ясна
- Областной и районный суды приняли противоречащие друг другу решения Сегодня в
-
- В Ульяновске соберутся антикоррупционеры
- В сентябре в Ульяновской области пройдет Поволжский антикоррупционный форум.
- Ульяновск. По улицам города разгуливают беглые преступники
- 16.08.2007, 17:47
- Из колонии строгого режима сбежали двое рецидивистовВ Ульяновске случилось ЧП -
- Пенза. Продолжается возведение федерального кардиоцентра
- 16.08.2007, 17:41
- Власти обещают выдержать сроки проекта Монтаж модулей федерального кардиоцентра
- Ульяновск. Малая сцена театра драмы предстанет в новом свете
- 16.08.2007, 17:35
- Скоро закончится реконструкция объекта Ремонт Малой сцены Ульяновского
- Пенза. Мастера культуры поддержат земледельцев
- 16.08.2007, 14:49
- Выступая с концертами во время уборки урожая Министерство культуры Пензенской
Статьи
bluetooth mp3 mp3-плеер usb автоваз администрация бюджет взятка выборы выставка губернатор депутаты дети дума жкх заседание ипатов итоги камера конкурс концепт медиаплеер морозов мп3 мп3-плеер мэрия плеер правительство прокуратура ремонт соглашение строительство суд титов турнир фестиваль фотоаппарат чемпионат чиновники автоваз бочкарев выставка заседание конкурс морозов саратов титов уткин фестиваль