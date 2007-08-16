«Досье»
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Рубрика «Интервью»
Корреспонденты UV общаются с главными действующими лицами сегодняшних новостей
Коротко: Ситуация на рынке труда Самары
В центре внимания
Ситуация на рынке труда Самары
Количество безработных в Самаре по состоянию на 1 мая 2015 года составило 4151 человек. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то число безработных возросло на 8,3%. Комментарии
Главные новости
Тольятти. Мэру «шьют» третье дело
Тольятти. Мэру «шьют» третье дело
Коллегия Самарского областного суда приняла решение о возбуждении в отношении
Самара. Доработанный вариант генплана опубликуют завтра
Самара. Доработанный вариант генплана опубликуют завтра
В него внесены поправки, поступившие от депутатов и горожан После
Тольятти. Судьба Николая Уткина все еще не ясна
Тольятти. Судьба Николая Уткина все еще не ясна
Областной и районный суды приняли противоречащие друг другу решения Сегодня в
В Ульяновске соберутся антикоррупционеры
В Ульяновске соберутся антикоррупционеры
В сентябре в Ульяновской области пройдет Поволжский антикоррупционный форум.
лента новостей
Ульяновск. По улицам города разгуливают беглые преступники
16.08.2007, 17:47
Из колонии строгого режима сбежали двое рецидивистовВ Ульяновске случилось ЧП -
Пенза. Продолжается возведение федерального кардиоцентра
16.08.2007, 17:41
Власти обещают выдержать сроки проекта Монтаж модулей федерального кардиоцентра
Ульяновск. Малая сцена театра драмы предстанет в новом свете
16.08.2007, 17:35
Скоро закончится реконструкция объекта Ремонт Малой сцены Ульяновского
Пенза. Мастера культуры поддержат земледельцев
16.08.2007, 14:49
Выступая с концертами во время уборки урожая Министерство культуры Пензенской
Статьи
Сергей Оборин: «Жареными фактами» не располагаю»
Сергей Оборин: «Жареными фактами» не располагаю»
Всё об «отставке» Константина Титова
Всё об «отставке» Константина Титова
Вице-губернатор растратил деньги нацпроекта
Вице-губернатор растратил деньги нацпроекта
Российский рынок беспроводных устройств
Российский рынок беспроводных устройств
Рубрики статей: аналитика, политика, горячая тема, данные о регионе, личные деньги, здоровье, недвижимость, новости компаний, автомир, Hi-Tech
Политика
Саратов. В правительстве новое назначение
16.08, 12:25
Саратов. В правительстве новое назначение
Кирилл Горшенин стал заместителем министра промышленности и энергетики области  В соответствии с распоряжением губернатора области от 14 августа 2007 года на должность заместителя министра промышленности и энергетики области назначен Кирилл Горшенин.
16.08.07, 11:32
Тольятти. Мэру «шьют» третье дело
16.08.07, 10:45
Тольятти. На мэра пытаются завести еще одно дело
Новости политики
14.08, 17:24
Тольятти. Семья Уткина четыре дня не знала его местонахождение
14.08, 14:19
Тольятти. Судьба Николая Уткина все еще не ясна
14.08, 12:45
В Ульяновске соберутся антикоррупционеры
13.08, 14:57
Тольятти. Завтра Уткину определят сроки
13.08, 13:33
Самара. Титов встретился с начальником Куйбышевской магистрали
13.08, 12:09
Тольятти. ЛДПР будет создавать на АВТОВАЗе свой профсоюз
Экономика
Ульяновск. Губернатор и президент «РЖД» будут сотрудничать
16.08, 14:41
Ульяновск. Губернатор и президент «РЖД» будут сотрудничать
Сергей Морозов и Владимир Якунин подпишут соглашение на сетевом совещании В Ульяновской области пройдет сетевое совещание по вопросам взаимодействия ОАО «РЖД» с органами государственной власти Российской Федерации.
16.08.07, 14:37
Пенза. Экономическая ситуация привлекает инвесторов
16.08.07, 13:33
В Ульяновске начнут ремонт улиц
Новости экономики
15.08, 10:29
Самара. Завершение Ленинградской обойдется 120 млн.рублей
14.08, 10:54
Пенза. Экономика региона продемонстрировала рост
14.08, 10:42
Ульяновск. Полезные ископаемые увеличат доходы бюджета
13.08, 17:20
В Саратове готовятся к «Золотой осени»
13.08, 11:26
Самара. Авиапредприятия объединят
13.08, 11:12
Ульяновск. Аграриям дадут денег
Культура
Ульяновск. Малая сцена театра драмы предстанет в новом свете
16.08, 17:35
Скоро закончится реконструкция объекта Ремонт Малой сцены Ульяновского областного театра драмы должен завершиться до 15 сентября.
16.08.07, 14:49
Пенза. Мастера культуры поддержат земледельцев
16.08.07, 11:55
Самара. Открывается фестиваль цветов
Новости культуры
15.08, 18:13
Пенза. Литературные таланты приедут за наградами
15.08, 16:42
Саратов. В новом учебном году будет более 22 тысяч первоклассников
15.08, 11:51
Небо Самары озарят фейерверки
15.08, 11:32
Саратов. Художник расскажет «Что делать?»
15.08, 10:33
Ульяновск. Школы укомплектовывают
14.08, 11:10
Пенза. Все школы области подключены к Интернету
Криминал
Ульяновск. По улицам города разгуливают беглые преступники
16.08, 17:47
Из колонии строгого режима сбежали двое рецидивистовВ Ульяновске случилось ЧП - из поселения при колонии строгого режима ЮИ-78/4 сбежало двое преступников.
16.08.07, 12:01
Самара. Завершен первый этап операции «МАК-2007»
14.08.07, 11:20
В Самаре задержали наркокурьера
Криминальные новости
13.08, 17:46
Ульяновск. Такси скатилось прямо в Волгу
13.08, 12:31
Самара. Наркодилерам дали 16 лет на двоих
10.08, 10:36
Самара. Жигулевский пивзавод опять горел
07.08, 10:21
Самара. Наркополицейские изъяли более 4 кг марихуаны
06.08, 18:25
Ульяновск. Совершен налет на инкассаторскую машину
06.08, 18:21
Ульяновск. Владимира Николаева задержали при получении 3 млн. рублей
Спорт
Саратов. С летней спартакиады гребцы привезли 12 медалей
16.08, 13:14
Саратов. С летней спартакиады гребцы привезли 12 медалей
Они соревновались в сборной команде ПФО В Казани проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ академической в рамках III летней Спартакиады учащихся России.
16.08.07, 10:39
Ульяновск. Симбирянка победила таек
14.08.07, 12:50
Саратов. По Сазанке проедут на байдарках и каноэ
Новости спорта
28.10, 14:31
Видео Форекс для вашего трейдинга
28.10, 13:58
Как выгодно подобрать стиральную машину-автомат?
10.08, 16:13
Инверсионный стол – спасение для позвоночника
10.08, 13:12
Отзывы о продукции компании «Атрикс»
10.08, 13:07
Договор на грузоперевозки: контроль перемещения имущества из одной точки в другую
10.08, 13:01
Отдых на море — блаженство и нега
Общество
Как выгодно подобрать стиральную машину-автомат?
28.10, 13:58
Как выгодно подобрать стиральную машину-автомат?
В нынешнем мире стиральные машины позволяют многим женщинам в любой части планеты не мучить себя изнурительной стиркой руками. А в некоторых мегаполисах уже появилось поколение, которое даже не представляет, как этот процесс проходит вручную.
10.08.15, 13:12
Отзывы о продукции компании «Атрикс»
10.08.15, 13:07
Договор на грузоперевозки: контроль перемещения имущества из одной точки в другую
Новости
10.08, 13:01
Отдых на море — блаженство и нега
03.08, 15:07
Вопрос адвокату
03.08, 11:24
Идеи для свадьбы
08.07, 16:47
Климатические особенности в Самаре
20.05, 15:19
Самарских аспирантов призовут в армию
24.12, 08:30
Новости на "Ретро FM"
Авто
Комаров объяснил, почему Путин завел Lada Granta лишь с пятого раза
30.08, 08:40
Комаров объяснил, почему Путин завел Lada Granta лишь с пятого раза
Президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров объяснил, почему автомобиль Lada Granta, который в мае тестировал премьер-министр России Владимир Путин, завелся лишь с пятого раза
23.08.11, 14:52
1 сентября в России может начаться бензиновый кризис
19.08.11, 08:25
Производство автомобилей в России выросло практически вдвое
Новости автомира
10.08, 14:42
«ИжАвто» выпустит в августе 10 тысяч автомобилей
24.11, 15:27
Российский комик Юрий Гальцев попал в больницу с сердечным приступом
02.04, 17:59
Акционеров АвтоВАЗа уже не интересуют дивиденды
03.08, 11:30
Тольятти. АВТОВАЗ модернизировал LADA 4х4
20.07, 14:56
Тольятти. Автоинспекторов готовят к авариям
03.07, 16:39
В Германии растут продажи автомобилей LADA
Новости компаний
Японская газета приобретает «Файненшел Таймс»
31.07, 14:38
Японская газета приобретает «Файненшел Таймс»
Японская газета «Никкей» приобретет «The Financial Times» у лондонского издателя Pearson PLC. Эту информацию подтвердили сами компании в четверг 23 июля.
15.08.07, 12:04
Саратов. «Промресурс» собирается открыть сеть магазинов и два ТЦ
15.08.07, 10:53
С «Самары» требуют долг
Новости компаний
14.08, 11:14
В Саратов выйдет «Подольсккабель»
13.08, 11:16
Саратов. «Евразия Логистик» ищет землю
10.08, 16:32
Самара. «Имплозия» заплатит 200 тысяч рублей
10.08, 11:57
Самара. «Кока-Колу» ведут в суд
09.08, 17:07
Самара. «Волгатанкер» начали банкротить
09.08, 15:20
В Самаре «Евросеть» не обыскивали
Личные деньги
Развод – способ сохранить имущество при банкротстве физического лица
28.10, 14:43
Развод – способ сохранить имущество при банкротстве физического лица
Вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц, с одной стороны, дал надежду на решение вопросов с накопившимися долгами по кредиту для многих граждан России, но при этом породил множество вопросов по имуществу задолжавших граждан.
28.10.15, 14:41
Отзывы о HY Markets – содержательно и информативно
28.10.15, 14:39
Разумные инвестиции с Iforex
Финансовые новсти
28.10, 14:31
Видео Форекс для вашего трейдинга
12.07, 16:53
Альпари в 7-й раз признан лучшим форекс-брокером года и отмечает это запуском новой платформы для бинарных опционов
21.06, 17:48
Немного о грустном, но важном – как сливаются депозиты
13.08, 14:23
В Самару придет Пробизнесбанк
24.07, 15:29
В Самаре открыты новые пункты выдачи кредитов через почту
13.07, 17:39
Ульяновск. Русь-Банк открыл филиал
Недвижимость
Выгодные инвестиции в недвижимость Франции: на каком регионе остановить выбор?
03.07, 19:13
Выгодные инвестиции в недвижимость Франции: на каком регионе остановить выбор?
В последние годы недвижимость Франции пользуется огромным успехом среди иностранных граждан, поскольку рынок жилья отличается высоким ростом и стабильностью. Как показывают статистические данные, ежегодно спрос на жилые объекты страны увеличивается на 10-15%.
29.06.15, 16:48
Недвижимость на Майорке: почему остров так манит иностранных инвесторов?
16.08.07, 14:27
В Самаре создадут крупный логистический центр
Новости рынка недвижимости
14.08, 11:07
Саратов. В конце года откроется новый спорткомплекс
13.08, 16:32
13.08, 13:47
Саратов. Челябинцы готовы создать технопарк
13.08, 12:24
В Саратове построят коттеджный микрорайон
09.08, 17:10
В Пензе сформировалась ипотека
09.08, 11:40
Саратов. $190 млн. намерен вложить «ГРАС» в цемент
Здоровье
Инверсионный стол – спасение для позвоночника
10.08, 16:13
Инверсионный стол – спасение для позвоночника
Инверсионный стол – это специальный тренажер, который используется в первую очередь для растяжения и снятия напряжения с позвоночника.
12.07.15, 16:57
Яркий и незабываемый отдых в Турции
08.07.15, 18:53
Кому нужен страховой полис жизни и здоровья?
Рубрика "Здоровье"
14.08, 15:18
Самарский Gold's Gym признали лучшим
13.08, 13:51
В Самару придет «Снежная королева»
24.07, 17:01
Самара. Начались летние распродажи
29.06, 15:03
В Тольятти пришла ZARINA
25.06, 14:32
В самарских магазинах не хватает летних красок
15.05, 18:13
Самара. Черно-белая история от Re-Reserved
HI-TECH
Самое простое восстановление данных
31.07, 14:20
Самое простое восстановление данных
Описанными методами по восстановлению данных можно овладеть за короткое время, даже не имея в этой сфере никаких навыков.
31.07.15, 14:07
Источники питания Craftmann: история успеха
21.07.15, 11:04
Movavi Video Converter: легко можно скачать с официального сайта компании
Современные технологии
15.06, 19:08
Продвижение сайтов в студии Танхост
15.06, 19:01
Составляющие популярного сайта от компании Танграм
15.06, 18:54
Что выгоднее работа с sap или pop-under биржах на широкоэкранных смартфонах?
02.09, 16:53
В сети появился социальный будильник
02.09, 14:46
Сотрудник Apple забыл в баре опытный образец iPhone 5
27.04, 17:31
Plantronics Voyager PRO - функциональная Bluetooth-гарнитура
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